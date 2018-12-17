شاهد.. ريال مدريد يصل إلى الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية

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وصل فريق ريال مدريد مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وسيبدأ الفريق الملكي مبارياته في كأس العالم للأندية يوم الاربعاء بمواجهةكاشيما أنتلرز الياباني، بطل آسيا، في نصف نهائي البطولة.
ويسعى ريال مدريد إلى حصد لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بعد
يذكر أن المرينجي واجه كاشيما أنتلرز الياباني، في نهائي البطولة بعام 2016، وحسمها الفريق الملكي لصالحه بصعوبة بعد استمرارها للأشواط الإضافية بنتيجة 4-2، في مباراة سجل فيها كريستيانو رونالدو نجم الريال السابق ثلاثية.
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