رياضة | ميدو: بكيت في التدريب ورحلت عن الزمالك بالعافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: بكيت في التدريب ورحلت عن الزمالك بالعافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق عن تجربته التدريبية الأولى مع النادي الأبيض تحت رئاسة كمال درويش.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كمال درويش رئيس النادي الأسبق أصر على وجود الثنائي عبد الرحيم محمد وأحمد عبد الحليم في الجهاز الفني من أجل مساندتي".

ميدو: لن أنسى فضل درويش وعبد الرحيم محمد

وأضاف ميدو: "لن أنسى لعبد الرحيم محمد موافقته على أن يكون مساعدا لي في الجهاز الفني رغم أنه كان مدربي عندما كان عمري 13 عامًا.. الثنائي كان دائما ما ينصحني للقرارات الفنية، ولكن لو انا معنديش الثقة في نفسي مش هكون كويس، ودي موهبة من عند ربنا".

وأشاد ميدو بفريق الوحدة السعودي مشيرا إلى أنه فريق جيد ولكن يلازمه سوء التوفيق.

وقال ميدو: "الوحدة أحد الاندية الصاعدة، ويقدم موسم متميز ولكنه يعاني من سوء الحظ ولولا سوء الحظ لاختلف ترتيب الفريق، تشجعت على قبول المهمه بعد حديثي مع رئيس النادي

وتابع ميدو: "أقنعوني أن أتولى المسئولية الفنية بشكل موقت، وقبلت ذلك لثقتي فى الفريق والمجموعة المتواجدة.. مع بعض التنظيم نستطيع أن نعيد الفريق للنتائج الإيجابية مرة أخرى.. لن أستمر كمدير فني، سوف أتولى المسؤولية الفنية حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد، من الممكن ان تكون هذه المدة يوم أو اسبوع او شهر، لا أعلم".

بكاء ميدو

وأكد ميدو أنه لم يتمالك أعصابه بعض تعرضه لأول خسارة كمدرب مع الزمالك في الدوري المصري.

وواصل ميدو: "أول مباراة خسرتها مع نادي الزمالك كانت خارج ملعبنا أمام المصري في ملعب السويس وأثناء عودتي بعد المباراة بكيت بسبب الخسارة ولم أتحمل ما حدث، تحدث معي كمال درويش وأكد مساندته لي هو ومجلس الادارة.. رحيلي عن نادي الزمالك أثناء تدريب الفريق في الولاية الاولى لم يكن قراري".

وأوضح ميدو أنه لا يخشى قيادة فريق الوحدة السعودي قبل 48 ساعة فقط من مباراة هامة قائلًا: "توليت تدريب الزمالك في أول ولاية قبل 48 ساعة من مباراة المنيا بالدوري.. وتوليت مسئولية تدريب الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء بالكأس بثلاثة أيام فقط، وفزنا بهذه المباراة.. الآن ليس بجديد علي أن اتولى مسئولية تدريب فريق الوحدة السعودي قبل يومين فقط من مباراة هامة.