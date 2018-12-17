رياضة | كمال درويش: تدريب "ميدو" للزمالك.. مغامرة محسوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمال درويش: تدريب "ميدو" للزمالك.. مغامرة محسوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق أن اختياره أحمد حسام ميدو في عمر 30 عامًا لتدريب القلعة البيضاء كان مغامرة محسوبة.

وأوضح كمال درويش أنه دعم ميدو في تدريب الزمالك لتعويض نقص الخبرات التدريبية عنده.

وتحدث أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق عن تجربته التدريبية الاولى مع النادي الابيض تحت رئاسة كمال درويش.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كمال درويش رئيس النادي الأسبق أصر على وجود الثنائي عبد الرحيم محمد وأحمد عبد الحليم في الجهاز الفني من أجل مساندتي".

وأضاف ميدو: "لن أنسى لعبد الرحيم محمد موافقته على ان يكون مساعدا لي في الجهاز الفني رغم أنه كان مدربي عندما كان عمري 13 عامًا".

وواصل ميدو: "الثنائي كان دائما ما ينصحني للقرارات الفنية، ولكن لو انا معنديش الثقة في نفسي مش هكون كويس، ودي موهبة من عند ربنا".

وأعلن نادي الوحدة السعودي تعيين ميدو مستشارًا فنيًا للفريق بجانب تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع مدير فني جديد.

وكتب الوحدة السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ”ميدو للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد".

وبدأ أحمد حسام الدخول في عالم التدريب باكرا بعد اعتزاله مباشرة حيث درب فريق الزمالك، وفريق وداي دجلة، وفريق الإسماعيلي، وجاء قرار توليه تدريب فريق الوحدة بعد إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلو وذلك بعد الخسارة من فريق الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف وذلك في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي.