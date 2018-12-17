الامارات | الزائدة الدودية تُبعد داير عن توتنهام

شكرا لقرائتكم خبر عن الزائدة الدودية تُبعد داير عن توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب الوسط الدولي الإنجليزي إيريك داير. أ.ف.ب

سيغيب لاعب الوسط الدولي، الإنجليزي إيريك داير، عن فريقه توتنهام لما تبقى من العام الجاري، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل إزالة الزائدة الدودية بحسب ما أعلن النادي اللندني، أمس.

وكشف النادي اللندني، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز، أن «التشخيص أظهر إصابة لاعب الوسط الدولي الإنجليزي بالتهاب في الزائدة الدودية بعد اتصاله بطاقمنا الطبي بسبب ألم حاد في البطن».

وتابع «تلقى علاجاً فورياً لتقييم ثم إزالة الزائدة الدودية، وسيخضع الآن لفترة تعافٍ قبل بدء عملية التأهيل، ومن المتوقع أن يعود للتدريب مع الفريق في يناير».

وسبق لداير أن غاب عن المباراة التي فاز بها توتنهام على بيرنلي (1-صفر)، السبت، في الدوري الممتاز، ولن يشارك في لقاء بعد غد، ضد الجار اللدود أرسنال، في الدور ربع النهائي لكأس الرابطة، إضافة إلى مباريات الدوري ضد ايفرتون وبورنموث وولفرهامبتون وكارديف.