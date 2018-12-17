الامارات | صحيفة: سكوكو يعود لمواجهة «ريال مدريد الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: سكوكو يعود لمواجهة «ريال مدريد الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اهتمّت وسائل الإعلام الأرجنتينية بتأهل العين إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2018، بعد فوز «الزعيم» على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، ليصعد لمواجهة بطل أميركا الجنوبية ريفر بليت، غداً، لافتة إلى أن مواجهة الفريقين ستشهد حدثاً خاصاً، وهو مشاركة الأرجنتيني اغانسيو سكوكو للمرة الأولى ضد فريقه السابق العين الذي لعب في صفوفه في موسم 2011-2012.

وأوضحت أن سكوكو سيعود لمواجهة «ريال مدريد الإمارات»، على حد وصفها، مشيرة إلى أن العين هو أفضل فريق في تاريخ الدولة، وكان «الزعيم» محطة مهمة في مشوار اللاعب الأرجنتيني الذي كان قد بدأ التألق في الملاعب الأوروبية، بخوضه أول تجربة احترافية في «القارة العجوز» مع أيك أثينا اليوناني، قبل أن ينتقل إلى العين في 2011.

وأضافت: «سكوكو الذي لعب موسماً واحداً في صفوف العين، وتمّت إعارته في الموسم التالي إلى أولد بويز الأرجنتيني، عاش حياة مترفة، ورغم إحرازه تسعة أهداف في 19 مباراة مع (الزعيم)، لكنه أسهم في عودة بطولة الدوري إلى الفريق بعد غياب 10 سنوات، بينما قرر اللاعب الأرجنتيني الرحيل من الدوري الإماراتي عقب انتهاء إعارته إلى أولد بويز، والانضمام إلى إنترناسيونال البرازيلي، ثم خوض تجربة قصيرة في الدوري الإنجليزي مع سندرلاند، ثم العودة إلى أولد بويز، قبل أن يبدأ مسيرة المجد مع ريفر بليت الذي تأهل معه إلى كأس العالم للأندية، وشاءت الظروف أن يتأهل العين إلى نصف النهائي، وأن يلتقي سكوكو مع فريقه السابق».