الامارات | «الانضباط»: العين سحب شكواه ضد الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط»: العين سحب شكواه ضد الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، المتحدث الرسمي، حمدان رشود الزيودي، أن نادي العين اجتمع قبل انعقاد اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً أمس، وسحب شكوى كان قد تقدم بها ضد نادي الوصل بشأن قانونية مشاركة لاعب الفريق ناصر محمود في لقاء الفريقين الأخير ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، علماً بأن الوصل كان قد فاز في المباراة وتأهل الى الدور ربع النهائي في المسابقة.

وقال الزيودي لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن نادي العين سحب شكواه إلا أن اللجنة اجتمعت بالفعل وبحثت الموضوع، وتوصلت الى أن موقف الوصل كان سليماً في هذا الأمر».

وأكد الزيودي أن مشاركة لاعب الوصل في المباراة قانونية وفقاً للتعميم الأخير الصادر من قبل الهيئة العامة للرياضة، مشيراً الى أنه وفقاً لهذا التعميم، فإن اللاعب يعامل معاملة المواطنين في هذه المسابقة، وبالتالي فإن مشاركته سليمة.