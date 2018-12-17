الامارات | بينات يقود تدريبات النصر 29 الجاري.. ومعسكر داخلي لـ «العميد»

شكرا لقرائتكم خبر عن بينات يقود تدريبات النصر 29 الجاري.. ومعسكر داخلي لـ «العميد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثابت سهيل: «بينات على علم بالمدرسة البرازيلية التي تعتمد عليها مدرسة الكرة بنادي النصر».

أكد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم والمشرف العام على الفريق الأول ثابت سهيل، أن المدرب الإسباني بينات سان خوسيه سيتسلم مهامه لتدريب الفريق في 29 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن «العميد» كان يهدف في البداية إلى التعاقد مع المدرب الجديد بغرض تبني مدرسة كروية فنياً بداية من مدرسة الكرة وحتى الفريق الأول قبل ان يتم التعاقد معه مديراً فنياً للفريق الأول. وكانت شركة النصر قد أعلنت تعاقدها مع بينات سان خوسيه، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لموسم ونصف الموسم، ليحل بديلاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي تمت إقالته أخيراً.

وقال ثابت سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «هناك أسباب عدة دفعت مجلس الإدارة للتعاقد مع المدرب الجديد أهمها تولي المدرب تدريب فرق في تشيلي وبوليفيا، وبالتالي هو على علم بالمدرسة البرازيلية التي تعتمد عليها مدرسة الكرة بنادي النصر، ولذلك كان توجه النصر في التعاقد مع مدرب على علم بالجانب الفني من أجل بناء فريق جيد».

وأضاف سهيل: «اجتمعت شركة الكرة مع المدرب وسيكون هناك معسكر داخلي للفريق في دبي أو أبوظبي، من أجل الاستعداد الجيد للدور الثاني والتحديات الكثيرة للفريق في ثلاث بطولات وهي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي ودوري أبطال آسيا، وأيضا بطولة الدوري، كما سيحدد المدرب احتياجاته من اللاعبين، خصوصاً أنه شاهد مباراة النصر والجزيرة وسيتم العمل على توفير هذه الاحتياجات في أقرب وقت».

من جهة أخرى، تقوم بلدية دبي، اليوم، بتسليم استاد آل مكتوم بنادي النصر إلى اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2019، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة في الملعب.