الامارات | 8 مدرّبات مواطنات يحلّلن لقاء العين والترجي في استاد هزاع

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مدرّبات مواطنات يحلّلن لقاء العين والترجي في استاد هزاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت ثماني مدربات مواطنات مشاركات في دورة الرخصة «c» لكرة القدم النسائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا) في مقر اتحاد الكرة بدبي، على فرصة تاريخية بتحليل مباراة فريق العين والترجي التونسي التي أقيمت أول من أمس ضمن الدور الثاني لكأس العالم للأندية من داخل مدرجات استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، إذ قررت محاضرة دورة «فيفا» لمدربات كرة القدم النسائية، الهولندية فييرا بوو، القيام بتطبيق عملي للمحاضرات.

وجلست المدربات المواطنات على المدرجات يمين المقصورة الرئيسة لاستاد هزاع بن زايد في حضور المحاضرة الهولندية فييرا بوو التي أشرفت عليهن خلال عملية تحليل المباراة الأولى التي جمعت بين كاشيما الياباني وغوادالاخارا المكسيكي، فيما قمن لوحدهن بتحليل أداء لاعبي الفريقين في المباراة الثانية التي جمعت بين العين والترجي التونسي، ووقفن على مستوى الدفاع والوسط والهجوم وسير اللقاء.

وقال مشرف الألعاب النوعية في اتحاد الكرة، عبدالرزاق الكعبي، إن تزامن إقامة دورة المدربات مع كأس العالم كان بمثابة فرصة ذهبية للمدربات من أجل القيام بتطبيق عملي من داخل الملعب على نوعية قوية من مباريات كرة القدم، خصوصاً أن المدربات يعرفن جيداً فريق العين باعتباره ممثل الدولة في المونديال. وقال الكعبي، خلال حديثه لـ«الإمارات اليوم»، إنه لمس تفاعلاً جيداً من المشاركات خلال عملية تحليل المباراتين، وإن المحاضرة الهولندية فييرا بوو لديها أسلوب مميز في شرح التفاصيل الدقيقة للمدربات من أجل تسهيل عملية الاستيعاب، وأضاف: «المدربات استمتعن بالأجواء العالمية للمباراتين، خصوصاً مواجهة فريق العين والترجي التونسي».

وأشار إلى أن دورة المدربات انطلقت نهاية الأسبوع الماضي في مقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج في دبي، وتختتم اليوم بمشاركة ثماني مدربات مواطنات وخمس سعوديات وست بريطانيات ومغربيتين، ومدربة من كل من السودان وتونس، لافتاً إلى أن المشاركات يتفاعلن بصورة جيدة مع المحاضرات العملية والنظرية التي يخضعن لها.

وحقق العين فوزاً تاريخياً على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل «الزعيم» لمواجهة بطل أميركا الجنوبية، ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي غداً، وقدم مباراة رائعة، إذ وجّه العين صدمة كبيرة لبطل دوري أبطال إفريقيا، في أول 16 دقيقة، بإحراز هدفين، عن طريق محمد أحمد وحسين الشحات، قبل أن يضيف بندر الأحبابي الهدف الثالث في الشوط الثاني.

حورية الظاهري: استضافة هذه الأحداث تسهم في بناء الكوادر البشرية

ذكرت عضو لجنة كرة القدم للسيدات في مجلس أبوظبي الرياضي، حورية الظاهري، أن المحاضرة الهولندية قسمت المدربات المشاركات في الدورة على مجموعات، وأعطت كل مجموعة مهمة مختلفة ما بين تحليل مستوى خط الدفاع والوسط والهجوم والفريق بصورة كاملة وسير المباراة. وقالت: «أعتقد أن المشاركات استفدن من حضور المباراة من المدرجات، خصوصاً في بطولة بحجم كأس العالم للأندية التي تقام على أرض الإمارات، ما أتاح لهم سهولة التنقل، وبالتأكيد استضافة الدولة لمثل هذه الأحداث يسهم في بناء الكوادر البشرية ليس فقط من الناحية التنظيمية، وإنما في تأهيل كوادر تدريبية على مستوى عالٍ».

يذكر أن منتخب الإمارات للسيدات يحتل المركز 92 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) عن شهر ديسمبر الجاري، وكان أفضل مركز احتله «أبيض السيدات» في عام 2015 حينما تقدم للمركز 72.