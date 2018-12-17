الامارات | خورفكان تستضيف اليوم الرياضي للأولمبياد الخاص الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان تستضيف اليوم الرياضي للأولمبياد الخاص الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت مدينة خورفكان فعالية اليوم الرياضي للأولمبياد الخاص الإماراتي للمرة الثالثة، خلال هذه السنة، بمشاركة واسعة من كل أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة. وشارك في الفعالية، التي أقيمت بمركز الناشئة في خورفكان، ومبنى جامعة الشارقة في المدينة، نحو 250 رياضياً تنافسوا في أربع ألعاب هي: السباحة، الريشة الطائرة، كرة السلة، والبوتشيا.

وتعمل مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تتضمن تنظيم الفعاليات الرياضية، والتي تجمع كل أصحاب الهمم من جميع مدن إمارات الدولة، لتزيد من التفاعل بين اللاعبين من مختلف الإمارات، وإيجاد تناغم بين أفراد الفرق الرياضية، ورفع المستوى الفني للاعبين بشكل مستدام ومستمر. وتم اختيار مدينة خورفكان لتكون أول مستضيف للأيام الرياضية للأولمبياد في المنطقة الشرقية، على أن تعمل المؤسسة على تنظيم أيام رياضية أخرى في كل مناطق وإمارات الدولة.