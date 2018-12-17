النادي الأهلي السعودي يشكو خالد البلطان رئيس الشباب للجنة الانضباط

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن نادي الأهلي، قدّم شكوى ضد خالد البلطان رئيس نادي الشباب، لدى الى لجنة الانضباط، بسبب تصريحاته ضد الأهلي.
وقال سالم الأحمدي، مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي إن ناديه قدّم شكوى رسمية الى لجنة الانضباط ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان بعد تصريحاته المثيرة التي أعقبت مواجهة الفريقين مساء السبت.
وتغلب الشباب 1/0 على الأهلي بتوقيع آرثر كروز، وقال البلطان بعد المباراة: “كنت واثقًا من أن فريقي سيحقق الانتصار على الأهلي، بحكم معرفتي بالفريق الأهلاوي وعدم قدرته على مجاراتنا، كما أنه لم يكن في يوم من الأيام ندًا لنا، وأفخر بأن الأهلي لم يستطيع تسجيل أي هدف في فريقي على ملعب الجوهرة بحضوري”.
وواصل البلطان “تركت المشهد الرياضي منذ 5 سنوات وعدت والأهلي كما هو لم يتغير وجماهيره لم تتغير ومازال يغمى عليهم في المباريات كما حصل اليوم هذا حسينوه وهذي خلاقينه”.
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