خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء الذي جمع إيبار بضيفه فالنسيا ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.
وعلى ملعب "إيبوروا" كان الضيوف هم السباقون في افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 29 بواسطة المهاجم الإسباني الدولي رودريجو مورينو، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول.
ولكن الفريق الباسكي أدرك التعادل في الدقيقة 56 عن طريق تشارليس دياز من نقطة الجزاء.
ويعد هذا هو التعادل الثاني على التوالي لفالنسيا والعاشر هذا الموسم، ليكتفي الفريق بإضافة نقطة جعلت رصيده 19 نقطة في المرتبة الـ14.
في المقابل، ارتفع رصيد إيبار للنقطة الـ20 في المركز الـ13.
شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يواصل نزيف النقاط في الليجا بتعادل جديد أمام إيبار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .