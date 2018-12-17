فالنسيا يواصل نزيف النقاط في الليجا بتعادل جديد أمام إيبار

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء الذي جمع إيبار بضيفه فالنسيا ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب "إيبوروا" كان الضيوف هم السباقون في افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 29 بواسطة المهاجم الإسباني الدولي رودريجو مورينو، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول.

ولكن الفريق الباسكي أدرك التعادل في الدقيقة 56 عن طريق تشارليس دياز من نقطة الجزاء.

ويعد هذا هو التعادل الثاني على التوالي لفالنسيا والعاشر هذا الموسم، ليكتفي الفريق بإضافة نقطة جعلت رصيده 19 نقطة في المرتبة الـ14.

في المقابل، ارتفع رصيد إيبار للنقطة الـ20 في المركز الـ13.