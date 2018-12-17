شكرا لقرائتكم ميسى يقود برشلونة لانتصار عريض على حساب ليفانتى بالليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم فريق برشلونة الاسباني المواجهة التى جمعته وليفانتى بالجولة السادسة عشر لبطولة الدورى الاسبانى لصالحه بنتيجة 5 / صفر.

شهدت المباراة تألق الأسطورة الارجنتينة ليونيل ميسى نجم البارسا اللقاء لصالح فريقه بعدما أحرز ثلاثية "هاتريك" خلال فعاليات المباراة.

وتسيد البارسا مجريات المباراة رغم اقامتها على ملعب ليفانتى "سيوتات دى فالنسيا".

وأظهر ميسى قدرة كبيرة على قيادة البارسا لتحقيق التقدم حيث أهدر العديد من الهجمات مطلع الشوط قبل أن يصل سواريز لافتتاحية اهداف المباراة.

افتتح سواريز أهداف برشلونة فى الدقيقة 35، قبل أن يضيف ليونيل ميسى 3 أهداف فى الدقائق 43، 47، 60، ليسجل بيكيه الهدف الخامس والأخير بالدقيقة 88.