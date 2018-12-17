شكرا لقرائتكم سمير حليبة : إيهاب جلال من أبناء المصري والفريق سيعود لقوته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير حلبية رئيس نادى المصرى، إن إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للفريق يعد أحد أبناء النادى البورسعيدى لما قدمه للفريق كلاعب من قبل، متابعاً إنه يتقدم له بالشكر على خطوته وقبول قيادة الفريق فى تلك المرحلة الصعبة.

كما أوضح سمير حلبية فى تصريحات تليفزيونية لقناة on sport مع الإعلامى أحمد شوبير، إنه يرى إن فريق المصرى لم يخفق فى هذا الموسم وإن البدايات متشابهة مع المواسم الماضية وسيعود الفريق لقوته، قائلا:"أعد جمهور المصرى العظيم إننا لن نقدم فى الموسم الحالى أقل من الماضى".

تابع رئيس المصرى إن التراجع الذى حدث فى الفترة الأخيرة للمصرى بسبب تغيير الأجهزة الفنية حيث تدرب الفريق لمواسم تحت قيادة حسام حسن الذى رحل لقيادة بيراميدز لذلك حصل تراجع لدى اللاعبين لتعاقب جهازين بعد رحيل حسام حسن واختلاف النظام وإنه يتقدم بالشكر للثنائى ميمى عبد الرازق ومصطفى يونس اللذان قادا الفريق فى المرحلة الماضية قبل التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف الموسم.