شكرا لقرائتكم ايهاب جلال بعد التوقيع للمصرى : انا من دفعت الشرط الجزائى للأهلى طرابلس من اجل جماهير بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى ايهاب جلال سعادته بعد التوقيع للنادى المصرى البورسعيدى بدلا من مصطفى يونس لسوء النتائج فى الفترة السابقة.

وقال ايهاب جلال فى تصريحات على قناة "ON Sport" مع الإعلامى أحمد شوبير انه لعب للمصرى ثلاث سنوات والنادى له الفضل عليه ، مشدد على انه دفع الشرط الجزائى لنادى اهلى طرابلس الليبى من ميزانيه لخاصه .

وأكد جلال انه سيحاول مع اللاعبين للرجوع لنغمة الانتصارات من جديد موكدا ان الفريق ومجلس الادارة هم اصحاب الانجازات فى الفترة السابقة وليس لشخص .

وتابع المدير الفنى الجديد للمصرى ان الثنائى مميى عبد الرازق و مصطفى يونس اتظلمو فى تدريب الفريق فى هذا التوقيت بسبب حالة الاعبين فى الفترة السابقة ،مشيرا ان الفرق الكبيرة بتوصل لاعلى مستوى ولكن عدم الاستقرار يسبب تراجع مستوى الفريق .

واعتقد ايهاب جلال ان بعض اللاعبين فى فريق المصرى ذو مهارة واداء متميز على المستوى الفنى ، مشيرا انه سيشاهد المباراة القادمة ليستقر على من يرحل ن الفريق ومن سيبقا.

واشار ايهاب جلال انه ابلغ نادى اهلى طرابلس من شهر تقريبا على عدم الاستمرار مع الفريق وانه سيرحل خلال الفترة القادمة ولكن ادارة النادى قالت لى خوض المباراة القادمة وارحل عن الفريق.