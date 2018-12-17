شكرا لقرائتكم محمود عاشور حكماً لمباراة الأهلى و النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة الأهلي ونجوم المستقبل، التي ستقام اليوم الإثنين والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر لدوري القسم الأول.

يعاون محمود عاشور فى إدارة المباراة تحكيمياً كلاً من شريف عبد الله وعمر فتحي، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.