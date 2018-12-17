شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكمًا لمباراة الأهلى والنجوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة الأهلي ونجوم المستقبل، التي ستقام اليوم الإثنين والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر لدوري القسم الأول.

يعاون محمود عاشور فى إدارة المباراة تحكيمياً كلاً من شريف عبد الله وعمر فتحي، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.

يعود فريق الأهلي للمنافسات المحلية في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، عندما يواجه فريق النجوم باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز، وهي المباراة التى يعول فيها الأحمر على عودة الانتصارات المحلية بعد خوض مباراة جيما الإثيوبي ببطولة أفريقيا والتى فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة، ويدخل الأهلى مباراة الليلة وهو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة وله ستة مباريات مؤجلة ، فيما يدخل النجوم اللقاء وهو في المركز السابع عشر ولديه 17 نقطة .