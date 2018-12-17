شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيهاب جلال يوقع عقود تدريب المصرى موسماً ونصف رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع إيهاب جلال المدير الفنى للزمالك وأهلى طرابلس الليبى السابق، عقود توليه قيادة فريق المصري البورسعيدى لمدة موسم ونصف رسميًا، خلفًا لمصطفي يونس الذى قاد الفريق البورسعيدى في فترة قصيرة.

وعرضت قناة "ON Sport" مع الإعلامى أحمد شوبير، لقطات حصرية من اجتماع إيهاب جلال مع إدارة نادي المصري البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، حيث شهد الاجتماع توقيع جلال على العقود رسميًا ليصبح مديرًا فنيًا للمصري.

ويتكون الجهاز المعاون لإيهاب جلال فى المصرى من حمد إبراهيم مدرب عام وياسر عزت مدربا وسيف داوود مديرا للكرة ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.