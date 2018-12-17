شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة المصارعة سمر حمزة تنشر صورتها مع ياسر جلال وكرم جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعها بكلاً من كرم جابر لاعب منتخب المصارعة أيضا والفنان ياسر جلال. ويشارك جابر مع ياسر جلال فى أحد المسلسلات التليفزيونية و من المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل . يذكر أن سمر حمزة حققت برونزية دورة البحر المتوسط التى أقيمت أغسطس الماضى وتم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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