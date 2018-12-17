شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: سعيد بتدريب المصرى.. وحسم أسماء الراحلين و الصفقات الجديدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى ايهاب جلال سعادته بعد التوقيع لقيادة تدريب النادى المصرى البورسعيدى خلفاً لمصطفى يونس لسوء النتائج فى الفترة السابقة.

وقال ايهاب جلال فى تصريحات على قناة "ON Sport" مع الإعلامى أحمد شوبير أنه لعب للمصرى ثلاث سنوات والنادى له فضل كبير عليه ، مشددًا على أنه دفع الشرط الجزائى لنادى أهلى طرابلس الليبى من ميزانيته الخاصه ، و أنه قام بإبلاغ النادى الليبي برغبته فى الرحيل و عدم الإستقرار منذ شهر.

وأكد جلال أنه سيحاول مع لاعبى المصرى العودة للانتصارات من جديد، مؤكدا أن الفريق ومجلس الإدارة هم أصحاب الانجازات فى الفترة السابقة وليس لشخص .

وتابع المدير الفنى الجديد للمصرى، أن الثنائى مميى عبد الرازق و مصطفى يونس تعرضا للظلم فى تدريب الفريق فى هذا التوقيت بسبب حالة اللاعبين فى الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الفرق الكبيرة تصل لأعلى مستوى ولكن عدم الاستقرار يسبب تراجع مستوى الفريق لبعض الفترات.

وأكد جلال، أنه سيحسم خلال الساعات المقبلة أسماء اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق و أيضاً الصفقات التى سيتعاقد معها فى يناير.