شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 16 / 12 / 2018 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها تعاقد الأهلى مع مارتن لاسارتى لتدريب الفريق و إقالة حسام غالى و فضل..

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأورجويانى مارتن لاسارتى وقع على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف.

أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى نادى بيراميدز، لاستدعاء أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق للخضوع لجلسة استماع بمعرفة لجنة شئون اللاعبين، بسبب شكوى الزمالك ضده.

حقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على القطن الكاميرونى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

توج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" ليحقق الجائزة للعام الثانى على التوالى.

حرص البلجيكى سيدومير جانوفيسكى المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، على متابعة مباراة فريقه أمام القطن الكاميرونى من مدرجات المقصورة الرئيسية لإستاد الإسماعيلية.

أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة فريقه التي تواجه النجوم مساء غدآ الاثنين علي ملعب السلام والمؤجلة من الجولة الثانية عشر للدورى.

استقدم مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، الأورجوياني مارتن لاسارتي من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر لمدة موسماً ونصف، وسط تحديات كبيرة للمدرب الأوروجويانى مع الفريق الأحمر هذا الموسم خاصة مع قوة المنافسة فى البطولات المحلية والرغبة داخل القلعة الحمراء فى حصد لقب الأميرة الإفريقية فى نسختها الجارية بعد موسمين من الوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا وخسارة اللقب.

عبر باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي عن سعادته بفوز فريقه على القطن الكاميرونى بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي ان سبب استبعاد وليد سليمان من مواجهة النجوم هو معاناته من الام في مفصل القدم "الانكل" ، ليفضل الجهاز الطبي تجهيزه لمواجهة جيما الاثيوبي.

يتوجه صباح غداً الإثنين أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إلى الإمارات لحضور قرعة دورى البطولة العربية لكرة القدم.

يٌعد الأنجولى جيرالدو دا سيلفا لاعب الاهلى الجديد هو ثالث الصفقات التى أبرمها الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية بعد أن تم التعاقد مع الثنائى محمد محمود و محمود وحيد .

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قبول الاستقالة التي تقدم بها محمد فضل من منصب مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، وحسام غالي من منصب منسق قطاع الكرة بالنادي.

يقدم مسئولو الأهلي الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق لوسائل الإعلام غدآ الاثنين.

الأهلي يستبعد شريف إكرامي من مواجهة النجوم ..ويجهزه لجيما

قرر الجهاز الفني للأهلي استبعاد شريف اكرامي حارس مرمي الفريق من مواجهة النجوم المقرر اقامتها غدا ببطولة الدوري العام، في ظل استمرار معاناته من الاصابه في العضلة الضامة.

دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات مع محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، خلال الفترة الأخيرة، من أجل الحصول على خدماته لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل عصام الحضري.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على تأجيل اجتماع مجلس الجبلاية و الذى كان مقرراً له الثلاثاء لموعد يحدد فيما بعد.

شارك أحمد فتحي لاعب الأهلي في المران الجماعي لفريقه مساء اليوم، الأحد، وتخلّص من الإصابة بمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.