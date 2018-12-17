7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 16 / 12 / 2018 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها فوز الإسماعيلى على القطن الكاميرونى ..والاهلى يضم ازارو و يستبعد اكرامى استعداداً لمباراة النجوم غداً.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على تأجيل اجتماع مجلس الجبلاية و الذى كان مقرراً له الثلاثاء لموعد يحدد فيما بعد.

حقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على القطن الكاميرونى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

شارك أحمد فتحي لاعب الأهلي في المران الجماعي لفريقه مساء اليوم، الأحد، وتخلّص من الإصابة بمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة فريقه التي تواجه النجوم مساء غدآ الاثنين علي ملعب السلام والمؤجلة من الجولة الثانية عشر للدورى.

استقدم مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، الأورجوياني مارتن لاسارتي من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر لمدة موسماً ونصف، وسط تحديات كبيرة للمدرب الأوروجويانى مع الفريق الأحمر هذا الموسم خاصة مع قوة المنافسة فى البطولات المحلية والرغبة داخل القلعة الحمراء فى حصد لقب الأميرة الإفريقية فى نسختها الجارية بعد موسمين من الوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا وخسارة اللقب.

عبر باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي عن سعادته بفوز فريقه على القطن الكاميرونى بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي ان سبب استبعاد وليد سليمان من مواجهة النجوم هو معاناته من الام في مفصل القدم "الانكل" ، ليفضل الجهاز الطبي تجهيزه لمواجهة جيما الاثيوبي