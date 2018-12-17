شكرا لقرائتكم خبر عن صور..العامرى فاروق خلال زيارته لـ"الخليج 365": نافذة مصرية على العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى العامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق و نائب رئيس مجلس إدارة الأهلى سعادته بـ " الخليج 365 "مؤكدا أنه صرح إعلامى كبير وأصبح نافذة قوية يطل منها جمهور المتابعين للأحداث فى كل مناحى التغطية الصحافية فى مصر والعالم العربى، بحسب تصريحه.

جاء ذلك خلال زياة قام بها نائب رئيس مجلس إدارة الأهلى لمقر ”الخليج 365” حيث إستقبله الكاتب الصحفى و الإعلامي خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير و أصطحبه فى جولة أطلع خلالها على دورة العمل و شاهد خطوات إنتاج الأخبار و التقارير الصحفية المقرؤة و المصورة " فيديو " و التى تغطى كافة الأخبار و التقارير و التحقيقات محلياً و قارياً ودولياً على مدار الساعة.

كان فى إستقبال العامري فاروق أيضا عصام شلتوت و عمرو جاد رئيسا التحرير التنفيذيين لـ " الخليج 365"، وحسين يوسف مدير تحرير الموقع الإلكترونى.



















