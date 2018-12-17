شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 16 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 16 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تدريبات الفريق الأبيض بجانب بعض المفاوضات حول الصفقات الشتوية.

الونش يشارك فى تدريبات الزمالك وتأهيل طارق حامد بعد السباعية

عاد محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك، للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية فى ظل تجهيزه بعد الإصابة التى أبعدته عن التدريبات الجماعية فى العضلة الضامة، وأدى اللاعب تدريباته مع الفريق حالياً بصورة طبيعية ليصبح جاهزاً للعودة من جديد فى الفترة المقبلة.

فيما أدى طارق حامد، لاعب وسط نادى الزمالك، تدريبات خاصة مع كولى أدو محلل الأداء والتأهيل فى ظل البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى بعد مشاركته فى لقاء أمس أمام القطن التشادى، ويخصص الجهاز الفنى وحدات تحليلية للاعبى الفريق لتطوير الأداء فى الفترة المقبلة.

حرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على الاجتماع بلاعبى الفريق قبل بداية المران، مقدما التهنئة للاعبين على الفوز بسباعية نظيفة على القطن التشادى فى لقاء الذهاب بدور الـ32 فى الكونفدرالية، مؤكداً أنه يجب التركيز فى مباراة العودة التى ستقام الأحد المقبل. وشدد جروس للاعبى الزمالك على رفضه الاعتماد على نتيجة الذهاب، وأنه يرى أن لقاء العودة سيكون منفصلا تماما، لذلك عليهم التركيز بشكل كامل لتحقيق الفوز، كما شرح بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون بمباراة الأمس لمعالجتها خلال الفترة المقبلة. جروس للاعبى الزمالك: أرفض الاعتماد على سباعية الذهاب أمام القطن

الاتحاد السكندرى يطلب دونجا مقابل إعادة داوودا للزمالك

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن وجود مفاوضات فى الفترة الحالية بشأن إعادة أحمد داوودا، لاعب الفريق الأبيض المعار للاتحاد السكندرى، إلى قلعة ميت عقبة فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأضاف المصدر أن نادى الزمالك يرغب فى قطع إعارة داوودا فى يناير، وسيوافق الاتحاد السكندرى على الأمر فى حال الحصول على خدمات محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب وسط الفريق الأبيض لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقابل عودة داوودا للأبيض فى يناير.

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