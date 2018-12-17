شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 تحديات تنتظر الأهلى قبل مواجهة النجوم بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الأهلى خوض مؤجلاته فى مسابقة الدوري المصري بمواجهة فريق النجوم غدا الإثنين على ستاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الـ12من مسابقة الدوري فى لقاء لا يقبل القسمة على إثنين بالنسبة لأصحاب الرداء الأحمر وسيكون حصد الثلاث النقاط الهدف الأسمى للاعبين فى اللقاء.

المارد الأحمر يخوض مواجهة النجوم حاملا العديد من الطموحات والتحديات خصوصا فى ظل إعلان الإدارة الحمراء تولى الأوروجويانى مارتن لاسارتى القيادة الفنية لأبناء التتش وسيكون حاضرا للقاء للوقوف على مستوى نقاط قوة وضعف بعض اللاعبين، لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.