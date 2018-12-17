كتبت: -منار نور

أثار المعلق الجزائرى حفيظ دراجى غضب المصريين بعد هجومه على محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بسبب قوله إن صلاح لا يجيد التسجيل أمام الفرق الكبيرة. ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #حفيظ_دراجى بعد هجومه على صلاح خلال تعليقه لمباراة ليفربول ومانشستر وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر". وعبرت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن غضب عارم بسبب تقليل حفيظ دراجى من قيمة ومكانة محمد صلاح وقال مغرد: « يا كابتن حفيظ...

شكرا لقرائتكم خبر عن حفيظ دراجي يفجر غضب المصريين بسبب محمد صلاح.. ومغردون: هتزعل المرة الجاية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .