كرة يد.. الأهلي يواجه الشرطة والزمالك مع ملوي في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أسفرت قرعة مسابقة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم الحالي 2018-2019، عن مواجهة الأهلي مع اتحاد الشرطة، بينما يلتقي الزمالك مع فريق ملوي.

وتقام جميع المباريات يوم الجمعة ٢ فبراير ٢٠١٩، وجنبت القرعة فريق الشمس من خوض منافسات الدور التمهيدي ليصبح الفريق أول المتأهلين إلى دور الـ16.

وجاءت باقي لقاءات الدور التمهيدي على النحو التالي: سموحة حامل اللقب مع كفر الشيخ، ويلتقي الترسانة مع الطيران، فيما يلعب مصر للبترول مع سبورتنج، وحدائق الأهرام أمام أصحاب الجياد، ويلعب مركز شباب سيدى عبد الرحيم مع نظيره الحوار.

وضمن إطار نفس الدور، يلتقي بورسعيد مع الجزيرة، ويلعب جزيرة الورد مع 6 أكتوبر، فيما يواجه الرواد فريق البنك الأهلي، أما مركز شباب بيلا فيواجه فريق هليوبوليس، فيما يلتقي الأوليمبي مع الداخلية، ويلعب الفيوم مع الزهور، والنصر أمام مدينة نصر، وستاد المنصورة مع طلائع الجيش وصيف النسخة الماضية من البطولة.

جدير بالذكر أن سموحة فاز بالنسخة الماضية من البطولة بعد تغلبه على طلائع الجيش في المباراة النهائية بنتيجة 32-31.