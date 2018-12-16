رياضة | ميسي ييدع في فوز برشلونة الكاسح على ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي ييدع في فوز برشلونة الكاسح على ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز برشلونة على ليفانتي 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

سجل خماسية البارسا كل من لويس سواريز في الدقيقة 34، وليونيل ميسي ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 42 و47 و60 وجيرارد بيكيه في الدقيقة 88.

وواصل برشلونة تصدره برصيد 34 نقطة، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 22 في المركز الثامن.