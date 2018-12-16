رياضة | أُحد يواجه القادسية في ختام الجولة الـ13 غدًا الاثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أُحد يواجه القادسية في ختام الجولة الـ13 غدًا الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
من المقرر أن تُختتم مباريات الجولة الـ13 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، مساء يوم غد الاثنين، بمباراة أُحد والقادسية.
ويستضيف أُحد نظيره القادسية، عند الساعة 6:20 مساءً، على إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، ويطمح الفريقان لحصد نقاط المباراة الثلاث؛ والتقدم في جدول ترتيب الدوري.
ويسعى أُحد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، واستعادة نغمة الفوز في مباراة الغد ضد القادسية، خاصة أنه تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام الفتح والشباب في الجولتين الماضيتين.
كما يطمح القادسية في مواصلة نتائجه الإيجابية، والفوز على أُحد غدًا، حيث يُقدم الفريق القدساوي مستوى مميزًا خلال الفترة الماضية؛ وتجنب الخسارة في آخر 4 جولات.
ويملك القادسية 10 نقاط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، فيما يتذيل أُحد الترتيب برصيد 6 نقاط.
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