رياضة | نعماني الفتح يجري جراحة ناجة في غضروف الركبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نعماني الفتح يجري جراحة ناجة في غضروف الركبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجزائري محمد نعماني لاعب نادي الفتح السعودي، بإجراء عملية جراحية ناجحة بغضروف الركبة على يد البروفيسور سالم الزهراني، وسيغيب اللاعب لعدة أسابيع قبل العودة إلى المشاركة مع فريقه.

وتم إجراء عملية تنظيف لغضروف ركبة اللاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه مع الحزم ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها الفتح 3-2.

من جهة أخرى يواصل البرازيلي جواو بيدرو برنامجه العلاجي الذس يستمر لعدة أسابيع.