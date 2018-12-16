رياضة | مران المنصورة .. نقل التدريبات لملعب الشعب وغياب 4 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران المنصورة .. نقل التدريبات لملعب الشعب وغياب 4 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق المنصورة تدريباته المسائية على ملعب نادي الشعب، بدلاً من استاد المنصورة نظراً لتواجد إصلاحات في تراك الاستاد تحت قيادة المدير الفني ياسر الكناني استعداداً لمباراة كفر الشيخ بالممتاز "ب". وشهد المران غياب 4 لاعبين هم محمد فوزي وأحمد فوزي لاعبا خط الوسط والظهير الايسر السيد زايد ولاعب خط الوسط إسلام سولاري، وصرح أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق أشرف منير بأن اللاعبين سوف يعاودون للتدريبات مره أخرى عصر الإثنين، مؤكداً على جاهزة جميع اللاعبين للمباراة المقبلة. وكان المنصورة قد خسر مؤخرا من فريق بلدية المحلة، ويستعد لمباراة كفر الشيخ التي ستقام الخميس المقبل، على ملعب استاد المنصورة، في ختام منافسات الدور الأول للموسم الحالي.

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