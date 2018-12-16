رياضة | "ميدو" يكشف عن السبب الرئيسي وراء تدريبه للوحدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميدو" يكشف عن السبب الرئيسي وراء تدريبه للوحدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لفريق الوحدة السعودي، عن إسهام حاتم خيمي، رئيس النادي، وعبد الله خوقير، نائبه، في موافقته على تدريب الفريق مؤقتًا.

وأوضح أنه أُعجِب بعمل خيمي وخوقير، وعزمهما على توفير مقومات المنافسة للوحدة، وعاين بنفسه الأجواء المحيطة بالفريق.

وأبدى ميدو ثقته في اللاعبين الكبار في الوحدة، مبينًا أنه سيقود اليوم حصته التدريبية الأولى.

وكان الوحدة أعلن اليوم، الاتفاق مع المهاجم السابق لمنتخب مصر وعدد من الفرق الأوروبية، بينها روما وتوتنهام، للعمل مستشارًا فنيًّا للنادي حتى نهاية الموسم، مع إسناد مهمة تدريب الفريق إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد، بعد رحيل البرازيلي فابيو كاريلي.