رياضة | الأهلي السعودي يرفع دعوى ضد رئيس الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يرفع دعوى ضد رئيس الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، أنه بصدد تقديم شكوى رسمية ضد خالد البلطان رئيس نادي الشباب، بعد تصريحاته عقب مباراة الفريقَي في الناديين ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس محمد بن سلمان.

وشددت إدارة النادي الغربي أنها لن تقبل المساس بكيان النادي والتهاون في حقوقه، وأن الشكوى مستندة إلى اللوائح والقوانين.

وكان البلطان أطلق تصريحات عقب فوز الشباب على الأهلي، أمس الأول، عدَّها الأهلي إساءةً له، وبينها عبارة "الأهلي كما هو لم يتغير وجماهيره لم تتغير.. ما زال يغمى عليهم في المباريات".