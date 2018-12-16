رياضة | بتوصية من "كواك".. الهلال يقترب من ضم مدافع كوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتوصية من "كواك".. الهلال يقترب من ضم مدافع كوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، ان هناك مدافعاً كورياً سينضم للهلال السعودي، في الفترة الشتوية القادمة، بتوصية من نجم الهلال والشباب سابقاً، الكوري كواك.

ويهدف الأزرق العاصمي وحامل لقب الدوري في ترميم صفوفه الدفاعية، رغم المستويات المتطورة للإسباني ألبرتو بوتيا والدولي علي البليهي .

وسيلعب الكوري إلى جانب الإسباني بوتيا، التي دارت أنباء صحفية عن نية المدرب البرتغالي جيسوس طلب استبداله قبل أن يُعدل رأيه لاحقاً نظراً لانسجام اللاعب مع منظومة الفريق.

يُذكر أن كواك تواجد الأسبوع الماضي في مقر نادي الهلال للالتقاء بزملائه اللاعبين والجهازين الإداري والفني.