رياضة | نجم الأهلي السعودي السابق: علاقة خيسوس بلاعبي الهلال سيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السعودي السابق: علاقة خيسوس بلاعبي الهلال سيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق طارق كيال، نجم النادي الأهلي السعودي السابق، على خسارة الهلال بالأمس من الحزم، في الجولة الـ13 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وصرح كيال من خلال برنامج "الوقت الأصلي" قائلاً: "أعتقد أن السبب في خسارة الهلال هو جيسوس، وتواصله مع اللاعبين داخل الملعب غير جيد وظهر ذلك في لحظة استبدال اللاعبين".

ومن الجدير بالذكر أن لاعبي الهلال قد تجاهلوا خيسوس أثناء المباراة، كما تعرض الزعيم لأول خسارة له في بطولة الدوري.

وكان الهلال توقف رصيده عند 32 نقطة في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

تولى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تدريب نادي الهلال في صيف العام الجاري خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون.