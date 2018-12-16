رياضة | ماني: لعبنا كرة قدم رائعة.. ولاعبي ليفربول كانوا في قمة تركيزهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني: لعبنا كرة قدم رائعة.. ولاعبي ليفربول كانوا في قمة تركيزهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ماني الذي سجل هدفًا في فوز الريدز على اليونايتد: "لعبنا كرة قدم رائعة اليوم، وصنعنا العديد من الفرص، واستحقينا الفوز كذلك".
وأضاف قائلاً: "لم نستسلم أبدًا طوال المباراة حتى بعد تسجيلهم التعادل، وجميع اللاعبين كانوا في قمة التركيز من أجل تحقيق الفوز اليوم".
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