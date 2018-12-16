رياضة | ماني: لعبنا كرة قدم رائعة.. ولاعبي ليفربول كانوا في قمة تركيزهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني: لعبنا كرة قدم رائعة.. ولاعبي ليفربول كانوا في قمة تركيزهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، على فوز فريقه الكبير على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالدوري الانجليزي.

وقال ماني الذي سجل هدفًا في فوز الريدز على اليونايتد: "لعبنا كرة قدم رائعة اليوم، وصنعنا العديد من الفرص، واستحقينا الفوز كذلك".

وأضاف قائلاً: "لم نستسلم أبدًا طوال المباراة حتى بعد تسجيلهم التعادل، وجميع اللاعبين كانوا في قمة التركيز من أجل تحقيق الفوز اليوم".