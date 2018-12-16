رياضة | نجم الزمالك يحسم موقفه من الرحيل إلى الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يحسم موقفه من الرحيل إلى الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أحمد مدبولي صانع ألعاب نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد السكندري بعدم التفاوض معه لأنه يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية خلال الفترة المقبلة في يناير.

وتقدم نادي الاتحاد السكندري بعرض لضم مدبولي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير لتدعيم صفوف زعيم الثغر إلا أن اللاعب لا يفكر في خوض تجربة جديدة مع نادي مصري حالياً.

وأكدت تقارير صحفية اليوم الأحد أن هناك وسطاء يحاولون إقناع أحمد مدبولي بالانتقال للاتحاد السكندري خصوصاً أنه سيلقى فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

ويعاني مدبولي من قلة المشاركة مع الزمالك لعدم اقتناع السويسري كريستيان جروس به واللاعب حاليا لم يتخذ قراره النهائي سواء بالاحتراف الخاردي أو الاستمرار في الدوري المصري.