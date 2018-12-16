عادل عبد الرحمن يكشف حقيقة هروب لاعب الأهلى للسعودية

كشف عادل عبد الرحمن، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ حقيقة الأنباء التي أثيرت حول هروب هشام شعبان، مهاجم الفريق، إلى السعودية، من أجل الانضمام إلى أحد الأندية هناك.
ونفى عبدالرحمن هذه الأنباء، مشددًا على أن اللاعب ما يزال في صفوف الأهلي.
وأوضح أن سبب تواجد اللاعب الشاب في السعودية، يرجع إلى حصولهعلى إذن بالسفر لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية الأسبوع الماضي، لعلاج “الفتق الإربي”. مشيرًا إلى أنه كان يتحدث معه هاتفيا منذ يومين، وأنه على تواصل دائم معه.
وأبدى مدرب شباب الأهلي اندهاشه من إثارة هذه الأنباء، قائلا: “كيف للاعب أجرى عملية جراحية
وأضاف أن اللاعب مرتبط بعقد احتراف مع الأهلي مثله مثل جميع لاعبي فريق الشباب، ومن ثم يستحيل له أو لغيره الانتقال لأي نادٍ آخر إلا من خلال النادي الأهلي. موضحًا أن ظهوره في صورة مع أحد وكلاء اللاعبين يعد أمرًا عاديًا لأن كل لاعب محترف من حقه أن يتعاقد مع أي وكيل لاعبين باختياره.
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