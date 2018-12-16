قائمة الأهلي لمواجهة النجوم بالدوري

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الفريق، التي تخوض، غدًا الاثنين، مباراة النجوم المؤجلة من الجولة الثانية

عشرة لبطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلًا من:

«هشام محمد، وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ومؤمن زكريا، ووليد أزارو،

وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وأحمد علاء، وكريم نيدفيد، ومروان محسن، ومحمد الشناوي، وأحمد الشيخ، وباسم علي، وميدو جابر، ومحمد هاني، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، وساليف كوليبالي، ومحمد شريف».