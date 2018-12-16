أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الفريق، التي تخوض، غدًا الاثنين، مباراة النجوم المؤجلة من الجولة الثانيةعشرة لبطولة الدوري العام.
وضمت القائمة كلًا من:
«هشام محمد، وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ومؤمن زكريا، ووليد أزارو،
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة الأهلي لمواجهة النجوم بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.