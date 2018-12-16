شاكيري يسخر من أسطورة مانشستر يونايتد

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

سخر شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي من جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد ومحلل قنوات سكاي سبورتس الذي رفض الذهاب مع جيمي كاراجير محلل قنوات سكاي سبورتس أيضًا من أجل تسليم شاكيري جائزة أفضل لاعب بمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أنفيلد ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي

الممتاز.

وقال كاراجير ساخرًا لشاكيري عندما قام بتسليمه جائزة أفضل لاعب في المباراة أن نيفيل كان معه ولكنه رفض أن يأتي من أجل تسليمه الجائزة.

ليرد عليه شاكيري قائلًا " حسنًا، أرسل له تحياتي".

يذكر أن جاري نيفيل قد انتقد شاكيري خلال الموسم الماضي وخلال مبارياته مع

منتخب بلاده في كأس العالم الماضي، واصفًا إياه باللاعب غير المحترف.

و فاز ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المعروفة بديربي إنجلترا التي جمعت بينهما ، على ملعب ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعاد ليفربول صدارته بعدما رفع رصيده إلى النقطة 45 معتليًا بها صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.