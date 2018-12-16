جاري نيفيل يشن هجومًا على مورينيو بعد الهزيمة أمام ليفربول

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شن جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد ومحلل قناة"سكاي سبورتس" هجوما على جوزيه مورينيو مدرب الفريق بعدما تلقى الفريق هزيمة قاسية أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال نيفيل :" إدارة النادي هي السببوكانت ساذجة عندما منحوا مورينيو عقدًا جديدًا، مازلت أشعر بالصدمة بعد الخسارة أمام ليفربول ، مستواهم كان أفضل من مستوى مانشستر يونايتد بشكل كبير اليوم".
وأضاف" مانشستر يونايتد بحاجة إلى إعادة ضبط كل شيء، الأمر ليس فقط بسبب
وواصل "الأمر الآن أصبح سيئًا، لقد قاموا بتعيين فان خال، ومورينيو ومويس، وهذه كلها كانت قرارات خاطئة من الإدارة، جماهير مانشستر يونايتد تعلم أن هنالك خطئا".
وتابع "ماذا بعد هذا ؟ جميعنا يعلم أن الإدارة ستقوم بإقالة مورينيو نهاية هذا الموسم على أقل تقدير والجميع على يقين بذلك".
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