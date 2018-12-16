كلوب: مباراة مانشستر يونايتد الأفضل لي مع ليفربول ولا أركز مع السيتي

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن الفريق يستحق الفوز في مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد بعد تقديم اللاعبين أداء رائعًا أمام الشياطين الحمر، كما وصف تلك المباراة بالأفضل له منذ قدومه مدربًا للفريق، و التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب: " كانت مباراة جيدة لنا، أفضل مباراة لي منذ قدومي مدربًا لليفربول، قدمنا 30 دقيقة مميزة في الشوط الأول ولكننا سجلنا الهدف الأول".

وأضاف "أعلم أن الحظ كان معنا في الهدف

الثاني والثالث، لكن الهدف الأول كان رائعًا، إنهاء وتمرير كان مذهلًا حقًا، التركيز على مانشستر سيتي؟ لا لم نقم بذلك اليوم واجهنا اليونايتد وليس السيتي، نحن لا نركز إلا على مبارياتنا".

وأشاد كلوب بلاعبي فريقه قائلًا" كلاين لعب أول مباراة له مع الفريق لهذا الموسم، ولكنه ظهر بشكل جيد ومتأقلم بشكل جيد مع أسلوب الفريق، بينما كان فابينيو رائعًا اليوم أمام مانشستر يونايتد، لا شك حول ذلك، لكن فينالدوم

وميلنر وهندرسون لعبوا بشكل جيد أيضًا أمام نابولي، أنا لا أحب المقارنات بين اللاعبين".

وأستدرك" لابد من التغييرات على العموم، لأن اللاعبين يصابون بعد الكثير من المباريات ومن الجيد أننا مستعدون لذلك، في العالم المثالي علينا إراحة اللاعبين في الكثير من المباريات ولكن هذا لا يمكن".

و انتصر ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المعرفة بديربي إنجلترا التي جمعت بينهما ، على ملعب ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأستعاد ليفربول صدارته بعدما رفع رصيده إلى النقطة 45 معتليًا بها صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.