أسطورة مانشستر يونايتد: كنت أتوقع أداءً أسوأ من ذلك أمام ليفربول

روي كين أسطورة مانشستر يونايتد

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد روي كين أسطورة فريق مانشستر يونايتد أحقية ليفربول في الفوز على الشياطين الحمر في مباراة اليوم، والتي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنتقد أداء مانشستر يونايتد الذي كان سيئًا للغاية اليوم.

وقال كين "لست متاجئًا من الخسارة أمام ليفربول، كنت أخشى الأسوأ قبل المباراة، كان يمكن

أن يكون الأمر أسوأ من ذلك بكثير في النهاية".

وأضاف:" لو نزلت من القمر اليوم ولم تكن تعرف أي شيء عن مانشستر يونايتد، فستعتقد أنهم ضمن الفرق التي تعتلي مراكز المنتصف في جدول الدوري".

وواصل "اللاعبون قدموا أداء جيدًا دفاعيًا لكن الأمر أن الفريق يحتاج للاعبين، يجب

عليك أن تتعاقد مع لاعبين أنت مانشستر يونايتد ناد كبير في إنجلترا".

و انتصر ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة المعرفة بديربي إنجلترا التي جمعت بينهما ، على ملعب ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعاد ليفربول صدارته بعدما رفع رصيده إلى النقطة 45 معتليًا بها صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.