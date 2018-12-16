رياضة | نجم الزمالك يتخذ أولى خطوات الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يتخذ أولى خطوات الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب محمد عنتر صانع ألعاب نادي الزمالك، في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
ويبحث محمد عنتر عن عرض محلي للرحيل عن صفوف الأبيض خصوصاً أنه يريد المشاركة ويرفض بشدة الجلوس على دكة البدلاء.
وينتظر أن يكون هناك جلسة بين عنتر والمشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، لتحديد مصير اللاعب مع الفريق خلال الانتقالات الشتوية بشكل نهائي.
وخرج عنتر من حسابات السويسري كريستيان جروس ولم يعتمد عليه في ظل عدم اقتناعه بقدرات وإمكانيات اللاعب واعتماده بشكل كبير على آخرين.
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