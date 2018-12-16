رياضة | اهم أخبار الزمالك اليوم الاحد 16-12-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اهم أخبار الزمالك اليوم الاحد 16-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد العديد من الأحداث الساخنة والتي كان أبرزها طلب محمد عنتر لاعب الفريق الأبيض تحديد مصيره بالبقاء أو الرحيل في يناير المقبل وغيرها من الأحداث الأخرى.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار الزمالك اليوم الأحد على النحو التالي:

*محمد عنتر يطلب حسم مصيره مع الزمالك

تنتاب محمد عنتر لاعب فريق الزمالك حالة من الغضب بسبب استبعاده من المباريات في الفترة الأخيرة وعدم حصوله على فرصته.

عنتر طلب الاجتماع مع مسئولي الزمالك لحسم مصيره والمطالبة برحيله في يناير القادم على سبيل الإعارة لأي نادي حتى نهاية الموسم الجاري.

وخرج اللاعب من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق في الفترة الأخيرة.

ويرى عنتر أنه لم يقصر ويؤدي بشكل جيد في الفترات التي يشارك فيها مع الفريق مما جعله يستفسر من الإدارة عن سبب استبعاده المتكرر.

جروس يطيح بنجم الزمالك

ينتظر أحمد مدبولي لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا للاحتراف بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للرحيل عن صفوف الفريق الأبيض.

ورفض اللاعب العروض المحلية التي تلقاها في الفترة الأخيرة وكان أخرها من الاتحاد السكندري، في ظل تلقيه اتصالات من أحد وكلاء اللاعبين الذي وعده باحضار عرض للاحتراف في الدوري السعودي.

وخرج اللاعب من حسابات السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض في الفترة الماضية ولم يشارك في أي لقاء مع القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

* الزمالك يحسم الجدل حول خطف صفقة الأهلي المنتظرة

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على أن فريقه يسعى لعقد صفقات قوية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أمير مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سوف يجتمع بالسويسرى جروس المدير الفنى للفريق لمعرفة الترشيحات التى يريد التعاقد معاها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد عرضها على مجلس إدارة النادى.

وأشار أمير مرتضى، أن الزمالك لديه الإمكانيات المادية والتفاوضية التى تمكنه من التعاقد مع أكبر اللاعبين خلال هذه الفترة.

وعلق المشرف على الكرة بنادى الزمالك عن الحديث بالتفاوض مع أحمد حجازى لاعب وست بروميتش الإنجليزى قائلاً:"أى لاعب يجى الزمالك عادى".