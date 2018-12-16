رياضة | الملل يصيب جماهير ريال مدريد .. وصافرات الاستهجان تقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملل يصيب جماهير ريال مدريد .. وصافرات الاستهجان تقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية اسبانية، إلى خروج مشجعي ريال مدريد من ملعب سانتياجو برنابيو قبل نهاية المباراة ضد رايو فاليكانو، وتظهر حالة عدم الرضى على الأداء، مع أنه لم يتبقَ سوى القليل مع صافرة النهاية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإنه مع تقدم ريال مدريد بهدف كريم بنزيما على البرنابيو، بدى وكأن الملعب خالٍ من الجماهير، لقد كان الأمر بمثابة ردة فعل عفوية من الجماهير الذين يشعرون بالضجر من مشاهدة مستويات فريقهم كل أسبوع.
وما يثبت ذلك أن أفضل أداء فردي كان لتيبو كورتوا عندما تصديه المزدوج لفرصة رايو في الدقيقة 92، حيث يستمر البلجيكي بمساهمته الفعالة في منح النقاط لريال مدريد فبعد مباراة هويسكا، ها هو يعود بتصدٍ حاسم أمام رايو.
في حين لم يقدم العشرة لاعبين الآخرين أي شيء مميز باستثناء كريم بنزيما الذي كان شعاع الضوء الوحيد لأسلوبه وطريقة لعبه، تولى المسئولية بتسجيله لهدف اللقاء الوحيد واستمر بصناعة اللعب.
وعند استبداله، تلقى بنزيما تصفيقات الجماهير التي أعجبت بما يقدمه، لكن بعيدا عن بنزيما لم يكن هناك ما يثير الحماس أو الإعجاب من هذا الريال، لقد أوضحت ردة فعل الجماهير الاختلاف بين أداء بنزيما وأداء باقي أعضاء الفريق.
وأصاب أداء الفريق الجماهير بالملل ولذلك بدأوا بمغادرة الملعب مبكرا، وعلى الرغم من أن النادي احتفل مؤخرا بعيد الميلاد الحادي والسبعين لاستاد سانتياجو برنابيو، إلا أن عدد الحضور بلغ 55 ألف متفرج فقط.
ولم يمتلئ الملعب هذا الموسم سوى في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد وفي 3 مباريات كان عدد الحضور أقل من 60 ألف متفرج، مما يؤكد أنه لا يبدو أداء الفريق مبهرا، ولذلك فقد الفريق حلقة الوصل مع الجماهير التي غادرت مبكرا ولم يتمكنوا من رؤية تصدي كورتوا المهم في الدقائق الأخيرة.
وكان هناك بعض الصافرات تجاه أسينسيو بعد فقدانه لبكرة عدة مرات وتجاه سيبايوس كذلك بعدما احتفظ بالكرة لمدة طويلة، ويغادر ريال مدريد لبطولة كأس العالم للأندية مع أمل التتويج بكأسها لبدء المصالحة مع جماهيرهم.
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