رياضة | فاسكيز: نريد الفوز بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاسكيز: نريد الفوز بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فاسكيز في تصريحات صحفية: "المفتاح هو التركيز منذ اليوم الأول على هدفنا، وهو الفوز بالبطولة، ولاسيما عندما يكون عليك خوض مباراتين لتحقيق اللقب، يجب ان نعطيه الأهمية التي يستحقها".
وأضاف: "ليس من السهل المشاركة في كأس العالم للأندية لثلاث سنوات متتالية. لدي ذكريات جميلة جدا من المباراتين النهائيتين السابقتين عندما فزنا باللقب. نحن نتطلع للفوز باللقب للمرة الثالث على التوالي".
وتابع: "إن سر هذه المواسم الثلاثة الأخيرة هو العمل الجماعي واليومي والتزام الجميع وتجديفهم في اتجاه واحد. إن العمل الذي نقوم به، السرعة، قوة التنفيذ وتسجيل الأهداف، هو ما سيقودنا لتسجيل الأهداف".
واختتم: "سنقدم الـ100% وسنبذل قصارى جهدنا. إذا جدفنا جميعاً في الاتجاه نفسه فسنحقق الفوز".
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