رياضة | عاجل.. مفاجأة حول تعاقد الأهلي مع عمرو وردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة حول تعاقد الأهلي مع عمرو وردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مدحت وردة نجم مصر لكرة السلة ووالد عمر وردة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك سالونيكي اليوناني، على مفاوضات الأهلي، مع نجله للعودة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال وردة في تصريحات تلفزيونية، "لقد تحدث معي وسيط بيني وبين أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وكان ردي أن القرار بيد عمرو، وهو من يقرر مستقبله".
وأشار نجم السلة إلى أن نجله أكد أنه إذا عاد إلى مصر سيلعب للأهلي، مضيفا: "لكن يبدو لي أنه يريد الاستمرار في أوروبا لأنه لم يحقق ما يهدف له".
وأتم مدحت وردة: "عمرو كان على وشك الانضمام لفريق ريمس الفرنسي، ولكن نادي باوك تمسك باستمراره استجابة لضغوط جماهير الفريق".
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