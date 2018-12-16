رياضة | ماركا | كيف يلعب ريال مدريد سولاري ؟

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وخلال المباريات الثلاث السابقة لـ ريال مدريد، ضد هويسكا، سيسكا موسكو ورايو فاليكانو، كان ريال مدريد المفضّل الأكبر في المباراة، ومع ذلك فقد هزموا هويسكا ورايو بفارق ضئيل، في حين كانت خسارتهم من سيسكا الأسوأ في تاريخ أوروبا.
الجدير بالذكر أن التحسن في أسلوب اللعب بعد خروج جولين لوبيتيجي لم يأت، وبدلاً من ذلك، كان الأسلوب الذي يعتمد على الاستحواذ تحت قيادة لوبيتيجي على الأقل يملك هوية أكثر من الحالي.
ولعب ريال مدريد بشكل جيد في الشوط الأول ضد رايو وكان من الممكن أن ينتهي بنتيجة أكبر من 1-0، ولكن ضد هويسكا وسيسكا، وإيبار قبل ذلك، كان هناك نقص ملحوظ في الكثافة والافتقار إلى السيطرة.
وكانت أفضل نسخة لـ ريال مدريد سولاري ضد فالنسيا، وحتى هذه المباراة لم تكن مثالية، بعد لعبه مباراة شبه مثالية في الشوط الأول، حيث بدأ فالنسيا في خلق الفرص ولكن لم يستطع تسجيلها، مما سمح لـ مدريد في النهاية بمضاعفة تقدمه في الشوط الثاني.
كانت هناك انتصارات خارج الأرض في بالايدوس، ضد سيلتا فيجو، وروما في دوري أبطال أوروبا، ولكن كرة القدم مدريد لا تحدث نفس المستوى من الإثارة بعد الآن، وهو خبر سيء بالنسبة إلى سولاري.
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