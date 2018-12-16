رياضة | ماركا | كيف يلعب ريال مدريد سولاري ؟

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شهد اليوم الأحد، سفر فريق ريال مدريد الاسباني إلى أبو ظبي، في إطار استعداده لمواجهة كاشيما أنتلرز في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولكن من المثير للقلق أن افتقار النادي لأسلوب لعب واضح يبدو أنه يؤثر على الأداء في الملعب.

وخلال المباريات الثلاث السابقة لـ ريال مدريد، ضد هويسكا، سيسكا موسكو ورايو فاليكانو، كان ريال مدريد المفضّل الأكبر في المباراة، ومع ذلك فقد هزموا هويسكا ورايو بفارق ضئيل، في حين كانت خسارتهم من سيسكا الأسوأ في تاريخ أوروبا.