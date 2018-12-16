رياضة | أهلي بنغازي يتعادل مع صن داونز سلبيا بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي بنغازي يتعادل مع صن داونز سلبيا بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة أهلي بنغازي الليبي، وضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، بالتعادل السلبي، على ملعب بتروسبورت في القاهرة، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي لاحت لهما في المباراة لينتهي اللقاء سلبيا كما بدأ.

وسيحل أهلي بنغازي ضيفا على صن داونز، في مباراة الإياب، في جنوب أفريقيا، يوم 22 ديسمبر الجاري لحسم المتأهل لدور الجموعات.