رياضة | أخبار الملاعب العربية اليوم الأحد الموافق 16-12- 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الملاعب العربية اليوم الأحد الموافق 16-12- 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول تعيين أحمد حسام "ميدو" مديرًا فنيًا مؤقتًا لنادي الوحدة السعودي وتجديد عقد سيدريك أميسي مع التعاون، وقيام قرعة دور ال٨ للبطولة العربية غدًا.

*غدا.. قرعة دور الـ8 للبطولة العربية

تستضيف العاصمة الإماراتية "أبوظبي" مساء غدٍ الإثنين مراسم قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتأهلت أندية الهلال والأهلي (السعودية) والنجم الساحلي (تونس) والاتحاد السكندري (مصر) والوصل (الإمارات) والمريخ (السودان) ومولودية الجزائر (الجزائر) والرجاء البيضاوي (المغرب)، إلى دور الثمانية من البطولة.

وكانت البداية ببطولة الأندية العربية أبطال الدوري في عام 1982، التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب، ونال لقبها الأول نادي الشرطة العراقي.

واستمرت هذه البطولة 17 نسخة حتى عام 2001، حيث شهد إقامة النسخة الأخيرة منها في قطر وفاز بها نادي السد.

*فوز الوداد وشبيبة الساورة في دوري أبطال افريقيا

تغلب فريق الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه جراف دي داكار السنغالي 2 /صفر اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم

وتقدم ويليام جيبور بهدف للوداد ثم أضاف محمد الناهيري الهدف الثاني

فيما تغلب شبيبة الساورة الجزائري على ضيفه إتحاد طنجة المغربي 2 /صفر

وتقدم أمين حامية بهدف لشبيبة الساورة في الدقيقة 69 ثم أضاف كوناتي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

* التعاون يحصن سيدريك أميسي بعقدٍ جديد حتى 2021

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم، تجديد تعاقد البوروندي سيدريك أميسي حتى عام 2021 المقبل.

وكتب الحساب الرسمي لنادي التعاون، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قائلاً: “جددت إدارة النادي عقد لاعب الفريق الأول البوروندي سيدريك أميسي لمدة موسمين قادمين”.

وأضاف: “التجديد تم بعد التقرير الفني المقدم من مدرب الفريق بيدرو إيمانويل، ووقع العقد رئيس النادي محمد القاسم مع اللاعب بحضور وكيل أعماله”.

ويحتل فريق التعاون المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 24 نقطة، حصدهم خلال 13 جولة في البطولة المحلية.

*الوحدة يعلن تعيين ميدو مدرباً مؤقتاً خلفاً للبرازيلي كاريلي

أعلن نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، تعيين المصري أحمد حسام “ميدو”، مستشاراً فنياً للفريق، ومدرباً مؤقتاً خلفاً للراحل فابيو كاريلي، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الوحدة، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قائلًا: “أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ” ميدو ” للعمل كمستشار فني للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد”.

وكان نادي الوحدة أعلن منذ يومين، رحيل فابيو كاريلي بعد الهزيمة التي لحقت به من فريق الاتفاق بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

*تعليق جديد من هتان باهبري عن التجديد مع الشباب

حسم هتان باهبري لاعب فريق الشباب، موقفه من الرحيل عن صفوف ناديه، والانتقال لنادٍ آخر، خلال فترة الانتقالات الشتوية أو بعد انتهاء تعاقده.

ويدخل باهبري في الفترة الحرة مع نهاية شهر فبراير المقبل، والتي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ آخر، دون الرجوع إلى مجلس إدارة نادي الشباب.

وأكد باهبري في تصريحات صحفية، على رغبته في الاستمرار داخل نادي الشباب، موضحًا أنه بيته الثاني ويشعر بالراحة في داخله.

ويأمل لاعب الشباب، في حسم أمر تجديد تعاقده معهم، خلال الأيام القليلة المقبلة.